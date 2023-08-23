“زين” الشريك الرسمي لبعثة الكويت بدورة الألعاب الآسيوية الـ 19

أعلنت زين أنها ستكون الشريك الرسمي لبعثة دولة الكويت المُشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر، والمُقامة في مدينة هانغزو بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 23 سبتمبر – 8 أكتوبر، وذلك بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الكويتية.

وجاء الإعلان عن الشراكة خلال تواجد زين في المؤتمر الصحافي والاجتماع التنسيقي للبعثة الذي أقيم في مقر اللجنة بمدينة جابر الأحمد، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ورئيس البعثة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات، وحشد من الرياضيين الكويتيين المشاركين في الدورة.

وخلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر، قال وليد الخشتي: “كلّي فخر اليوم أن أعلن أن زين ستكون الشريك الرسمي لبعثة دولة الكويت في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر، والتي ستقام بإذن الله في مدينة هانغزو بالصين.”

وتابع الخشتي بقوله: “ولله الحمد، لا يخفى على أحد أن اسم زين أصبح اليوم مُرتبطاً بشكلٍ كبيرٍ بالرياضة الكويتية، وخاصةً خلال الفترة الأخيرة مع إعلان شراكتنا مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والتي ندعم من خلالها أكبر مسابقة كروية محلية (دوري زين).”

وأضاف قائلاً: “وبالطبع يتماشى هذا الأمر تماماً مع أهداف استراتيجيتنا لدعم قطاعي الرياضة والشباب، والتي نؤكد من خلالها على اهتمامنا وحرصنا على تنمية مهارات وإبداعات الشباب والمُساهمة في بناء جيل من الرياضيين الكويتيين المحترفين.”

الشيخ فهد الناصر ووليد الخشتي خلال المؤتمر الصحافي

وبين الخشتي: “عبر مثل هذه الشراكات، أصبحت زين جزءاً لا يتجزأ من العائلة الرياضية الكويتية، وبلا شك نحن كشركة نمثل القطاع الخاص الكويتي نعتز بهذا الأمر كثيراً.”

وأضاف بقوله: “عبر هذه الشراكة، تدعم زين 143 لاعب ولاعبة كويتيين سيمثلون وطننا الغالي في 25 رياضة مختلفة على مدار فترة تنظيم الدورة تحت شعار “أزرقنا بالأسياد”، وأملنا فيهم جميعاً كبير بأنهم سيحققون أعلى المراتب وسيرفعون علم الكويت في المحافل الدولية.”

وحول الشراكة المُمتدة بين زين واللجنة الأولمبية، قال الخشتي: “شراكتنا مع اللجنة الأولمبية الكويتية ليست حديثة العهد، فقد كانت زين الراعي الرسمي لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي استضافتها الكويت العام الماضي، كما دخلت علامتنا التجارية Zain Esports في شراكة مع اللجنة الأولمبية في عام 2021 لإطلاق منافسات البطولة المفتوحة للجنة الألعاب الإلكترونية، وهي الفئة الرياضية التي باتت تشغل اهتماماً متزايداً في المنطقة مؤخراً وحرصنا على دعمها.”

واختتم الخشتي بقوله: “لن تقتصر مشاركتنا على هذه الدورة فقط، بل ستكون لنا مشاركة أخرى مطلع السنة القادمة بإذن الله في دورة آسيوية أخرى بالتعاون مع الإخوة في اللجنة الأولمبية الكويتية، وسنحرص على التواجد على أرض الميدان في الصين مع أبناء وبنات الكويت تشجيعاً ودعماً لهم.”

وتشارك بعثة الكويت بدورة الألعاب الآسيوية الـ 19 هذا العام في 25 رياضة مُختلفة هي الغولف، وكرة القدم، والتنس، والسكواش، والرماية، والرماية بالسهام، والدراجات الهوائية، والتايكواندو، والكاراتيه، والملاكمة، والكوراش، والجودو، والمبارزة، والجوجتسو، والمصارعة، والتجديف، والغوص، والتراياثلون، وكرة اليد، والسباحة، وألعاب القوى، والتسلق الرياضي، والجمباز الإيقاعي، والشطرنج، والفروسية.

وتعتبر دورة الألعاب الآسيوية حدثاً إقليمياً بارزاً مُتعدد الرياضات، ويجمع الرياضيين من جميع أنحاء قارة آسيا، ويتم تنظيمه كل أربع سنوات من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية، وتحوي هذا العام 483 مسابقة في 40 رياضة مختلفة.

وعبّرت زين عن فخرها برعاية البعثة الرسمية للدولة في هذا الحدث الرياضي الإقليمي البارز بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية، حيث تحرص الشركة على تشجيع مُختلف الأنشطة الرياضية داخل وخارج البلاد بهدف المُساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، وذلك انطلاقاً من إيمانها الشديد بأهمية الدور الذي يلعبه قطاع الرياضة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكدت الشركة أن رعايتها جاءت تماشياً مع استراتيجيتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاعي الرياضة والشباب، فهي تفخر برعاية ودعم مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون البلاد في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها.