مقتل 17 شخصا إثر انهيار جسر قيد الإنشاء في شمال شرق الهند

أعلنت الشرطة الهندية مقتل ما لا يقل عن 17 عاملا، اليوم الأربعاء، إثر انهيار جسر للسكك الحديدية قيد الإنشاء، بالقرب من منطقة سايرانج في ولاية ميزورام بشمال شرقى البلاد، وفقا لما أوردته وكالة أنباء “برس تراست أوف إنديا” الهندية.

وأضافت الشرطة أن هناك مخاوف من أن يكون هناك عدد آخر من العمال المحاصرين في الموقع، حيث كان يتواجد ما يتراوح بين 35 و40 عاملا عندما وقع الحادث عند حوالي الساعة العاشرة صباحا، على بعد نحو 21 كيلومترا من أيزاول، عاصمة الولاية.

وقال أحد أفراد الشرطة: “تم حتى الآن انتشال 17 جثة من تحت الأنقاض… ولا يزال هناك الكثيرون في عداد المفقودين”.