النصر يقلب الطاولة على شباب الأهلي ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا

تأهل فريق النصر السعودي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي 4 / 2 الثلاثاء في الدور الإقصائي المؤهل لدور المجموعات.

وتقدم النصر بهدف سجله أندرسون تاليسكا في الدقيقة، 11 لكن شباب الأهلي سجل هدف التعادل في الدقيقة 18 عن طرق يحيى الغساني لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، سجل شباب الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 46 عن طريق يحيى الغساني.

وفي الوقت الذي كان يعتقد فيه الجميع أن شباب الأهلي بصدد التأهل لدور المجموعات تمكن فريق النصر من قلب الطاولة بتسجيله ثلاثة أهداف قاتلة عن طريق سلطان الغنام في الدقيقة 88 وتاليسكا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ومارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

كما فشل فريق العربي القطري في التأهل لدور المجموعات عقب خسارته أمام ضيفه أولماليك الأوزبيكي بهدف نظيف أحرزه روبين سانشيز في الدقيقة 70.

وتأهل فريق الشارقة الإماراتي إلى دور المجموعات عقب فوزه على مضيفه تركتور سازي تبريز الإيراني 3 / 1.

وأنهى الشارقة الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه شاهين عبد الرحمن في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، سجل الشارقة الهدف الثاني عن طريق عثمان كمارا في الدقيقة 85 قبل أن يسجل تركتور سازي تبريز هدف تقليص الفريق عن طريق مهدي هاشمنجاد 86.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل كايو فرنانديز الهدف الثالث للشارقة من ركلة جزاء.

وفشل فريق الوكرة القطري في الصعود لدور المجموعات بعدما خسر أمام ضيفه نافباخور نامانجان من أوزبكستان بهدف نظيف.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليلعبا شوطين إضافيين أحرز خلالهما دانيور أدمونابوف هدف الفوز للفريق الأوزبكي في الدقيقة 98.

وتأهل فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني إلى دور المجموعات، عقب فوزه على فريق لي مان من هونج كونج 3 / صفر.

وسجل أهداف أوراوا كل من يوشيو كويزومي وشينزو كوروكي وتاكاهيرو سكيني في الدقائق الثالثة والسادسة والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

يُشار إلى أن أوراوا ريدز حصل على مقعد في الدور التمهيدي الفاصل عقب تتويجه بلقب النسخة الماضية من البطولة بتغلبه على الهلال السعودي في النهائي.

بينما تأهل لي مان وصيف بطل دوري هونج كونج إلى هذه المرحلة، بعد فوزه على بالي يونايتد الإندونيسي 1-5 في الدور التمهيدي.

كما صعد إلى دور المجموعات أيضا فريق إنشيون يونايتد الكوري الجنوبي بعد فوزه على هاي فونج من فيتنام 3 / 1 بعد الوقت الإضافي.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1/1، حيث تقدم يوري ماموتي لفريق هاي فونج في الدقيقة الخامسة وتعادل سيونج هو شيون لفريق إنشيون يونايتد في الدقيقة 17.

وفي الوقت الإضافي سجل إنشيون يونايتد هدفين عن طريق هرنانديز دا سيلفا وجيرسو في الدقيقتين 100 و120.

كما صعد أيضا فريق بانكوك جلاس باوم يونايتد من تايلاند عقب فوزه على شنغهاي الصيني 3 / .2

وتقمص ايجور سيرجييف دور البطولة لفريق بانكوك جلاس باوم يونايتد بتسحيلة ثلاثة أهداف هاتريك في الدقائق 12 و26 و61 ، فيما سجل هدفي شنغهاي مورهامتيان موزابير وماركوس بينك في الدقيقتين 31 و85.

وتأهل أيضا لدرو المجموعات فريق تشجيانج بروفيشنال الصيني عقب فوزه على بورت أوثورتي من تايلاند بهدف نظيف أحرزه فرانكو اندريياسفيتش في الدقيقة 51.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بعد غد الخميس في كوالالمبور.