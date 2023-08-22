الرئيس الروسي: التخلي عن الدولار قرار لا رجعة عنه

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إنه لا رجعة عن قرار التخلي عن الدولار في المبادلات التجارية بين دول (مجموعة بريكس).

وأضاف بوتين في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام منتدى رجال الأعمال لدول البريكس في جوهانسبرغ أن نسبة التبادل التجاري بالدولار بين دول المجموعة انخفضت إلى 28 بالمئة العام الماضي فقط من مجموع المبادلات التجارية بين دول المجموعة.

وذكر بوتين أن مناقشات المجموعة ستركز على الانتقال للتعامل بالعملات الوطنية في جميع مجالات التعاون الاقتصادي بين الدول الخمس الأعضاء في المجموعة مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين روسيا وباقي أعضاء البريكس العام الماضي وصل إلى ما يقدر ب 230 مليار دولار.

وأضاف أن التبادل التجاري بين روسيا ودول البريكس ارتفع بنسبة 40 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى ما يقدر ب 134.7 مليار دولار.

وقال بوتين إن روسيا قادرة على تلبية احتياجات الأسواق العالمية من الحبوب عوضا عن القمح الأوكراني سواء على أساس تجاري أو مجانا متهما الدول الغربية بإعاقة تصدير الحبوب والأسمدة الروسية إلى الخارج.

وقال إن روسيا قررت تزويد 6 دول إفريقية ب 25 إلى50 ألف طن من القمح مجانا لكل منها وضمان نقلها الى هناك مؤكدا استعداد روسيا للعودة للالتزام بصفقة الحبوب في حال التزم الغرب بتنفيذ التزاماته الخاصة بإزالة المعيقات أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

وتشغل دول البريكس الخمس (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا) ربع الاقتصاد العالمي وتمثل خمس الصادرات في الأسواق العالمية بينما يشكل سكانها 40 بالمئة من سكان العالم.

ويشارك في القمة قادة دول البريكس إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.