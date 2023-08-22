ميسون ماونت

ماونت لاعب وسط يونايتد يغيب “حتى التوقف الدولي” بسبب الإصابة

22 أغسطس، 2023
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قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن ميسون ماونت لاعب وسط منتخب إنجلترا سيغيب عن مباراة يوم السبت أمام نوتنجهام فورست في الدوري بسبب الإصابة ومن المتوقع أن يبتعد حتى فترة التوقف الدولي الشهر المقبل.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، والذي شارك أساسيا في مباراتي يونايتد في الدوري حتى الآن هذا الموسم، لإصابة في الخسارة 2-صفر مطلع الأسبوع على ملعب توتنهام هوتسبير.

وقال يونايتد في بيان “هذه الإصابة الطفيفة قد تبعد ماونت حتى التوقف الدولي الشهر المقبل”.

وستمتد فترة التوقف الدولي بين الرابع و12 سبتمبر أيلول المقبل.

ويحل يونايتد ضيفا على أرسنال وصيف بطل العام الماضي في الثالث من سبتمبر.

المصدر
رويترز
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22 أغسطس، 2023
0 9 أقل من دقيقة

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