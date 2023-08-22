الإطفاء: إنقاذ 4 أشخاص من حادث غرق طراد بالقرب من جزيرة قاروة

الإطفاء: إنقاذ 4 أشخاص من حادث غرق طراد بالقرب من جزيرة قاروة

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ مساء اليوم الثلاثاء إلى إدارة العمليات المركزية يفيد عن غرق طراد 32 قدم بالقرب من جزيرة قاروه وعلى متنه 4 أشخاص.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرقة من مركز إطفاء المهلب البحري لموقع البلاغ وعند وصول الفرقه تم إنقاذ الاشخاص وهم بحالة صحية سليمه .

كما تهيب إدارة العلاقات العامة والإعلام الأخوه المواطنين و المقيمين من مرتادي البحر مراعات تطبيق اشتراطات السلامة والوقايه في البحر لتفادي الحوادث البحريه