قوة الإطفاء والإنقاذ البحري

الإطفاء: إنقاذ 4 أشخاص من حادث غرق طراد بالقرب من جزيرة قاروة

22 أغسطس، 2023
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ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ مساء اليوم الثلاثاء إلى إدارة العمليات المركزية يفيد عن غرق طراد 32 قدم بالقرب من جزيرة قاروه وعلى متنه 4 أشخاص.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرقة من مركز إطفاء المهلب البحري لموقع البلاغ وعند وصول الفرقه تم إنقاذ الاشخاص وهم بحالة صحية سليمه .

كما تهيب إدارة العلاقات العامة والإعلام الأخوه المواطنين و المقيمين من مرتادي البحر مراعات تطبيق اشتراطات السلامة والوقايه في البحر لتفادي الحوادث البحريه

المصدر
قوة الإطفاء
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22 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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