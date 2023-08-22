المغامرتان في العمران وهيا السماري تختتمان رحلة الألفين ميل⁩ مشياً على الأقدام من حدود المكسيك إلى حدود كندا

المغامرتان في العمران وهيا السماري تختتمان رحلة الألفين ميل⁩ مشياً على الأقدام من حدود المكسيك إلى حدود كندا

المغامرتان في العمران من الكويت وهيا السماري من السعودية تصلان إلى حدود كندا وتختتمان درب باسيفيك كريست (PCT) و رحلة الألفين ميل‬⁩ مشياً على الأقدام من حدود المكسيك إلى حدود كندا

‏استمرت الرحلة لمدة 126 يومًا بمسافة 42650 تضمنت 26 غابة وطنية و7 حدائق محمية وأكثر من 100 مسار جبلي وأكثر من 1000 بحيرة طبيعية في درب باسيفيك كريست الوطني ذي المناظر الطبيعية Pacific Crest National Scenic Trail

‏تراوح الارتفاعات في الرحلة من 43 مترًا ارتفاعًا عن سطح البحر إلى أعلى قمة في أمريكا والتي تصل إلى 4421 مترًا