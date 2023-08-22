وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

“الكهرباء والماء”: وجوب سداد الوافد الراغب في السفر لفواتير الاستهلاك قبل مغادرته البلاد اعتبارا من 1 سبتمبر

22 أغسطس، 2023
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أكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء وجوب سداد الوافد الراغب في السفر إلى خارج البلاد لفواتير الاستهلاك قبل مغادرته وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.

وذكرت (الكهرباء) عبر حسابها في منصة (اكس) إنه يمكن للوافد الراغب في السفر سداد فواتير الاستهلاك قبل مغادرته البلاد من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) أو عبر تطبيق (mew – pay) وكذلك عن طريق مكتب خدمة العملاء في مبنى (تي فور) بمطار الكويت الدولي.

المصدر
كونا
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22 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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