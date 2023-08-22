اللجنة الأولمبية الكويتية تؤكد دعمها اللجنة للرياضيين الكويتيين في الأولمبياد الآسيوي المقبل

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء دعم اللجنة لكل الرياضيين الكويتيين المشاركين في دورة الألعاب الأسيوية ال19 المقرر اقامتها بمدينة هانغزو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر الى 8 أكتوبر المقبلين.

وقال الشيخ فهد الصباح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمشاركة الكويت في تلك الدورة إن المشاركة في الألعاب الأولمبية تعد حلما لجميع الرياضيين مشيرا إلى أنه يجب على كل رياضي أن يحرص على تمثيل بلاده بشكل لائق في جميع المنافسات الرياضية وأن يكونوا سفراء لوطنهم.

من جهتها قالت عضو مجلس ادارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس لجنة رياضة المرأة ومدير بعثة دولة الكويت في الدورة فاطمة حيات خلال المؤتمر إن عدد الألعاب الرياضية في الأولمبياد 40 رياضة مضيفة أن دولة الكويت ستشارك ب26 رياضة يمثلها 193 رياضيا 159 منهم بمنافسات الرجال و34 في منافسات السيدات.

وذكرت حيات أن الكويت ستشارك بمنافسات ألعاب القوى والتجديف والرماية والملاكمة وكرة القدم والقوس والسهم وكرةاليد والاسكواش والجمباز والدراجات الهوائية والكاراتيه والسباحة والجوجستو والألعاب الالكترونية.

وأضافت أنها ستشارك كذلك برياضات التراياثلون والغطس والجودو والتنس الأرضي والمبارزة والفروسية والكوراش والشطرنج والمصارعة والتسلق والتايكوندو والجولف.

يذكر أن دورة الألعاب الآسيوية أو (الأسياد) هو حدث رياضي متعدد الألعاب يجمع رياضيي قارة آسيا وينظم مرة كل أربع سنوات من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي وتحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية.

عضو مجلس ادارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس لجنة رياضة المرأة ومدير بعثة دولة الكويت في الدورة فاطمة حيات

رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح

جانب من الحضور