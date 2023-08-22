“التقدم العلمي” تدعم مشاركة فريق “كويت سات-1” بمؤتمر الاقمار الاصطناعية في أمريكا

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي دعمها وتمويلها لأعضاء فريق القمر الاصطناعي الكويتي الأول (كويت سات -1) في مؤتمر الأقمار الاصطناعية الصغيرة الذي استضافته جامعة يوتاه الأمريكية مؤخرا والذي يعتبر أكبر تجمع عالمي مختص بالأقمار الاصطناعية الصغيرة.

وذكرت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن الطلبة استعرضوا خلال المؤتمر المراحل التي مر بها القمر الاصطناعي الكويتي الأول منذ الفكرة وحتى الإطلاق.

وأوضحت أن دعمها لمشاركة الفريق بالمؤتمر استهدف إطلاع الجهات المشاركة على جهود الكويت في مشروع ذلك القمر الذي جاء بدعم وتمويل كامل من المؤسسة.

وأضافت أن الفريق قدم في المؤتمر ورقة علمية استعرض فيها مشروع ذلك القمر منذ بداية التصميم وحتى الإطلاق ثم التقاط وتحليل الإشارات والبيانات والتي كان منها أول صورة كويتية للكويت من الفضاء.

وأوضحت أن المؤتمر تطرق إلى العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية الصغيرة ومستقبلها وتطبيقاتها مثل دراسة الأرض والكواكب الاخرى والمناخ الفضائي والأعماق البعيدة للكون فضلا عن عرض تجارب طلبة الجامعات في مجال تصميم وتصنيع الأقمار التعليمية.

وأفادت بأن المؤتمر شهد مشاركة واسعة بحضور قارب 4000 مشارك من مختلف دول العالم وتضمن أنشطة أخرى منها ملصقات ومنشورات لمشاريع طلبة الجامعات والباحثين المختصين في مجال الفضاء ولاسيما الأقمار الاصطناعية الصغيرة.

يذكر أن القمر الاصطناعي الكويتي الأول انطلق إلى الفضاء في 3 يناير الماضي من قاعدة (كيب كانافيرال) للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية تحت شعار (الكويت إلى الفضاء).