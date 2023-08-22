“المركزي”: انخفاض عرض النقد 1.1% في يوليو الماضي مسجلا 39.2 مليار دينار

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 1.1 بالمئة في يوليو الماضي على أساس شهري ليبلغ 39.2 مليار دينار كويتي (حوالي 129.3 مليار دولار أمريكي).

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار انخفضت 0.8 في المئة بيوليو الماضي لتبلغ 35.9 مليار دينار (حوالي 118.4 مليار دولار).

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 0.6 في المئة إلى 1.6 مليار دينار (حوالي 5.2 مليار دولار) في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) عند 3.4 مليار دينار (حوالي 11.2 مليار دولار).

وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية انخفض واحد في المئة ليسجل 84.7 مليار دينار (حوالي 279.5 مليار دولار) في حين ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 0.5 بالمئة إلى 10.4 مليار دينار (حوالي 34.3 مليار دولار).

وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) انخفضت في يوليو الماضي 5.7 في المئة الى 2.4 مليار دينار (حوالي 7.8 مليار دولار) في حين انخفضت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 0.6 في المئة إلى 52.6 مليار دينار (حوالي 173.5 مليار دولار).

وبينت الإدارة أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لاستحقاق عام واحد ارتفع في يوليو الماضي 4.6 في المئة في حين انخفض تمويل الواردات الكويتية بنسبة 6.5 في المئة إلى 597.9 مليون دينار (حوالي 1.9 مليار دولار) فيما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في يوليو بنسبة 0.1 في المئة إلى 306.7 فلس.

وعرض النقد بمعناه الضيق يقصد به حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع لاجل وحسابات التوفير.