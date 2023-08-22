من حملة البلدية

البلدية: رفع 76 سيارة مهمله وسكراب ووضع 89 ملصقا لسيارات وقوارب مهملين بمحافظة مبارك الكبير

22 أغسطس، 2023
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أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولات ميدانية وذلك لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة بأن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسئوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.

وأكد القريفة على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن تحرير 14 مخالفة لبائع متجول ورفع 76 سيارة وقوارب مهمله وبقالات ودراجات نارية وحاويات سكراب و وضع 89 ملصقا لسيارة وقارب مهملين وبقالات وحاويات تجارية تمهيدا لإزالتهم بعد انتهاء المدة المحددة بالاضافة الى تبديل 35 حاوية قديمة بجديدة .

وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.

المصدر
بلدية الكويت
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22 أغسطس، 2023
0 19 دقيقة واحدة

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