بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 6.6 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 6.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 6ر6 نقطة ليبلغ مستوى 6ر7011 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة.

وتم تداول 15ر131 مليون سهم عبر 10865 صفقة نقدية بقيمة 2ر30 مليون دينار (نحو 11ر92 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر21 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5654 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 39ر0 في المئة من خلال تداول 9ر54 مليون سهم عبر 2954 صفقة نقدية بقيمة 3ر7 مليون دينار (نحو 2ر22 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 1ر17 نقطة ليبلغ مستوى 78ر7716 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 22ر0 في المئة من خلال تداول 2ر76 مليون سهم عبر 7911 صفقة بقيمة 9ر22 مليون دينار (نحو 8ر69 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 6ر22 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5600 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 40ر0 في المئة من خلال تداول 6ر37 مليون سهم عبر 2124 صفقة نقدية بقيمة 4ر6 مليون دينار (نحو 2ر19 مليون دولار).

وكانت شركات (معادن) و(عمار) و(مواشي) و(بترولية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(بنك بوبيان) و(بنك وربة) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (عربي قابضة) و(أهلية ت) و(أولى وقود) و(إنوفست) الأكثر انخفاضا.