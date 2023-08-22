عبدالكريم الكندري يسأل وزير التجارة عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة.

ونص السؤالان على الآتي:

سؤال إلى وزير التجارة والصناعة

صدر القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولما كانت الغاية من هذا القانون هو دعم الشباب وتشجيع الاستثمار في العنصر البشري وبعد مرور 10 سنوات من صدور القانون المشار إليه، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

نتائج التقارير الدورية الصادرة عن أداء الصندوق وأداء المركز المالي له. صورة ضوئية من التقارير المالية والفنية للأداء المالي للصندوق. عدد الطلبات المقدمة بناء على دراسة جدوى للمبادر ولم يوافق له، وما أسباب عدم الموافقة لكل حالة على حده؟ كم عدد المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها وكم تبلغ إجمالي قيمة التمويل؟ كشف يبين عدد ونوع نشاط وقيمة جميع المشاريع الممولة من الصندوق منذ تأسيسه حتى تاريخ ورود هذا السؤال. لماذا توقف الصندوق الوطني عن تمويل المشاريع؟ ومنذ أي تاريخ تحديدا؟ ما دور مجلس إدارة الصندوق والإدارة التنفيذية بشأن توقف الصندوق عن قبول طلبات المشاريع من المواطنين؟ وما دور وزير التجارة والصناعة منذ توليه الوزارة والإجراءات والقرارات المتخذة بهذا الخصوص؟ عدد المديرين العامين المعينين بمراسيم، أو قرارات بالتكليف، منذ تأسيس الصندوق حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وعدد مرات تشكيل مجالس إدارات الصندوق، مع تزويدي بأسماء والسيرة الذاتية للمديرين بالأصالة أو التكليف وأعضاء مجالس الإدارة منذ التأسيس حتى تاريخ ورود هذا السؤال. عدد المستشارين (الكويتيين أو غير الكويتيين) المعينين بالصندوق عن طريق الاستعانة أو الندب أو بالمكافأة. ما خطة واستراتيجية مجلس إدارة الصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة بشأن قدرة الصندوق على تطوير أدائه والاستمرار بدعمه المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

(تم اعتماد السؤال في 6 أغسطس 2023)

سؤال إلى وزير العدل

صدر القانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن تعارض المصالح في الجريدة الرسمية يوم الأحد 22/1/2023م، ووفقاً للمادة (20) من القانون ” تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية ..”، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

ما سبب عدم إصدار مرسوم باللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن تعارض المصالح؟