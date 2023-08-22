استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال واعتقال 50 في الضفة الغربية المحتلة

استشهد فتى فلسطيني صباح اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مدينة (جنين) كما شنت القوات حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة طالت نحو 50 فلسطينيا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان الفتى عثمان ابوخرج (17 عاما) استشهد بعد اصابته برصاصة في الرأس اطلقها عليه جيش الاحتلال في بلدة (الزبابدة) جنوب (جنين).

وقالت مصادر محلية ان عشرات الشبان تصدوا بالحجارة للقوات الاسرائيلية التي اقتحمت البلدة وردت بإطلاق الاعيرة النارية ما ادى الى اصابة ابوخرج وتم نقله الى المستشفى بحالة حرجة الى ان اعلن استشهاده.

من جهته ذكر (نادي الاسير الفلسطيني) في بيان ان قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات طالت 50 فلسطينيا على الاقل بينهم 15 من بلدة (عبوين) قرب (رام الله) وانه تم الافراج عن مجموعة منهم لاحقا.

وأضاف البيان انه تم اعتقال 13 فلسطينيا من مدينة (الخليل) وغالبيتهم من الاسرى السابقين الذين واجهوا عمليات اعتقال متكررة على مدار السنوات الماضية مشيرا الى ان حملة الاعتقالات هذه تعتبر من اكبر الحملات منذ بداية العام الحالي.

وذكر ان عمليات الاعتقالات الاخرى توزعت في محافظات (قلقيلية) و(جنين) و(نابلس) و(طولكرم) ورافقتها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم وعمليات تخريب طالت منازل المعتقلين.

ولفت (نادي الاسير الفلسطيني) الى انه منذ مطلع العام الجاري بلغت حالات الاعتقال اكثر من (4500) حالة في الضفة الغربية.