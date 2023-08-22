الداخلية: احباط تهريب نحو 2 كيلوجرام من الهيروين النقي

ضمن الجهود الأمنية لقطاع الأمن الجنائي وتكثيف عمليات البحث والتحري حول كل من يحاول تهريب المواد المخدرة الى البلاد حماية للجميع من هذه الآفة الخطيرة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من توجيه ضربة استباقية من خلال احباط عملية تهريب تقدر بـ(2) كيلوجرام من الهيروين النقي حاول شخص من جنسية آسيوية ادخالها الى البلاد عن طريق احدى شركات الشحن الجوي داخل طرد بريدي حيث قام بإخفائها داخل أنابيب فولاذية بطريقة مبتكرة.

وجاري احالة المتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الأمن يوجهون الضربات الاستباقية لتجار ومهربي المخدرات ويضربون بيد من حديد لكل من يحاول الإضرار بشباب الوطن، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).