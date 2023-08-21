وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم (الاثنين) أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط دمشق.

وكانت الوكالة الرسمية أفادت في وقت سابق بسماع دوي انفجار في محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعته.

ولم تعط الوكالة الرسمية أية تفاصيل إضافية .

ومن جانبه أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن اليوم أن دوي الانفجارات القوية التي تسمع في محيط دمشق نتيجة قصف إسرائيلي تزامنا مع محاولة الدفاعات الجوية التابعة للقوات السورية التصدي للصواريخ.