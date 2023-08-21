وزارة الصحة

“الصحة”: المسحات العشوائية من أهم الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار الأمراض المعدية

21 أغسطس، 2023
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أكدت وزارة الصحة استمراريتها في إجراء المسحات الميدانية العشوائية كونها واحدة من أهم الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار الأمراض المعدية مثل الالتهاب السحائي والانفلونزا و(كوفيد-19) والالتهاب الرئوي.

وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (X) -تويتر سابقا- اليوم الاثنين إن العمل بالمسحة العشوائية لم يتوقف منذ سنوات كونها تتيح إمكانية التعرف على ظهور أي عدوى في بدايتها قبل انتشارها وتفشيها.

وأضافت أن تلك المسحات تساعد في التقدير الدقيق لمكان ونوع انتشار العدوى في المجتمع واتخاذ الإجراء المناسب للتصدي لها مشيرة إلى أن اجراء المسحة العشوائية مطبق في معظم الأنظمة الصحية المتقدمة وهي اختيارية وليست إلزامية وبالإمكان رفض إجرائها.

المصدر
كونا
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21 أغسطس، 2023
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