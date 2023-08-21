الداخلية: القاء القبض على شخصين من جنسية عربية وآسيوية بتهمة وضع هاتف نقال بإحدى دورات المياه المخصصة للنساء في أحد البنوك في محافظة الفروانية

الداخلية: القاء القبض على شخصين من جنسية عربية وآسيوية بتهمة وضع هاتف نقال بإحدى دورات المياه المخصصة للنساء في أحد البنوك في محافظة الفروانية

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية “ادارة مباحث محافظة الفروانية” تمكن من القاء القبض على شخصين من جنسية عربية وآسيوية بتهمة “اساءة استخدام هاتف” بواقعة وضع هاتف نقال بإحدى دورات المياه المخصصة للنساء في أحد البنوك في محافظة الفروانية، وتم تسجيل قضية تحت رقم 2024/45 جنح الفردوس واحالتهما الى جهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.