مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأثنين 21 /8 /2023 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ/ أحمد نواف الأحمـد الصـبــاح ـ رئيـــس مجلـس الـوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة / عيسى أحمد الكندري بما يلي :

أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم امتنانه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ / مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظها الله ورعاهما على صدور أربعة قوانين وهي:

قانون رقم (71) لسنة 2023 بتعديل المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين . قانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً . قانون رقم (119) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية . قانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة .

وأكد مجلس الوزراء أن هذه القوانين الأربعة جاءت نتيجة التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس الأمة خلال دور الانعقاد الماضي للفصل التشريعي السابع عشر ، مشيداً بدور اللجنة التنسيقية الحكومية النيابية في هذا الشأن .

من جهة أخرى شرح وزير الصحة الدكتور / أحمد عبدالوهاب العوضي لمجلس الوزراء آخر مستجدات الوضع الوبائي في دولة الكويت مشيراً إلى استقرار الحالة الصحية في البلاد في ظل ظهـــور المتحـــور الفرعـــي الجديـــــد لكوفيد إي جي.5 (EG.5) ، والذي تم رصده في دولة الكويت عبر التقصي الوبائي وفحوصات التسلسل الجيني ، مؤكداًَ أن هذا الأمر لا يتطلب في الوقت الحالي أي إجراءات غير عادية ، مع التوصية بعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أي أعراض تشير إلى وجود عدوى تنفسية ، وإلتزام إجراءات الوقاية للكادر الطبي والمترددين على المؤسسات الصحية العلاجية .

واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم (94) لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية العشر لعضوية المجلس البلدي بهدف إضافة مناطق إلى الدوائر الانتخابية ، حرصاً على تمكين كافة الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي ، وقـرر مجلـس الـوزراء الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لسمو ولي العهد حفظه الله .