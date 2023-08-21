غرينوود مهاجم يونايتد يرحل عن الفريق عقب تحقيق في مزاعم اغتصاب

قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الإثنين إن مهاجمه مايسون غرينوود سيغادر أولد ترافورد بعد تحقيق في مزاعم قيامه بمحاولة اغتصاب تمت تبرئته منها.

وتم اتهام غرينوود، الذي أوقفه يونايتد في يناير كانون الثاني 2022 عندما ظهرت اتهامات ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمحاولة الاغتصاب والسيطرة على السلوك والاعتداء في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وكان من المقرر أن يمثل للمحاكمة يوم 27 نوفمبر تشرين الثاني 2023، ولكن تم إسقاط جميع التهم الجنائية الموجهة إليه في فبراير شباط الماضي.

وقال النادي في بيان “كل المعنيين بمن فيهم ميسون أدركوا الصعوبات التي يواجهها في استئناف مسيرته مع مانشستر يونايتد.

“لذلك تم الاتفاق بشكل متبادل على أنه سيكون من الأنسب له القيام بذلك بعيدا عن أولد ترافورد، وسنعمل الآن مع مايسون للوصول لهذه النتيجة”.

وفي بيان لوسائل الإعلام البريطانية، قال جرينوود إنه “ارتكب أخطاء” مضيفا “لم أفعل الأشياء التي تم اتهامي بها.

“كان قرار اليوم جزءا من عملية تشاركية بيني وبين مانشستر يونايتد وعائلتي.

“أفضل قرار بالنسبة لنا جميعا هو أن اواصل مسيرتي الكروية بعيدا عن أولد ترافورد، حتى لا يكون وجودي مصدر إلهاء للنادي”.