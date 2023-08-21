النائب عبدالله المضف

عبدالله المضف يوجه سؤالا إلى وزير المالية بالوكالة عن شركة الدرة للعمالة المنزلية

21 أغسطس، 2023
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وجه النائب عبد الله المضف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك.

ونص السؤال على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

  1. كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة المنزلية خلال سنة (2021/2022و2022/2023).
  2. صورة ضوئية عن محاضر اجتماع مجلس الإدارة للفترة (2021/2022و2022/2023).
  3. كشف بأسماء أعضاء الجهاز التنفيذي للشركة ورواتب جميع العاملين.
  4. الخطة المالية للشركة لسنة (2021/2022و2022/2023)، مع المقارنة بالبيانات المالية للفترة نفسها.
  5. إجمالي خسائر الشركة، مبيناً بجدول سنوي منذ التأسيس حتى نهاية 2022.
  6. تفاصيل المصاريف الإدارية والاستشارية لسنة (2021/2022و2022/2023).
  7. هل يوجد من بين الأعضاء من لم يحضر اجتماعات مجلس الإدارة لأكثر من 3 اجتماعات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بالاسم والجهة التابع لها والإجراءات المتخذة في هذه الحالة.
المصدر
الدستور
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21 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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