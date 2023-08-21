عبدالله المضف يوجه سؤالا إلى وزير المالية بالوكالة عن شركة الدرة للعمالة المنزلية
وجه النائب عبد الله المضف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك.
ونص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة المنزلية خلال سنة (2021/2022و2022/2023).
- صورة ضوئية عن محاضر اجتماع مجلس الإدارة للفترة (2021/2022و2022/2023).
- كشف بأسماء أعضاء الجهاز التنفيذي للشركة ورواتب جميع العاملين.
- الخطة المالية للشركة لسنة (2021/2022و2022/2023)، مع المقارنة بالبيانات المالية للفترة نفسها.
- إجمالي خسائر الشركة، مبيناً بجدول سنوي منذ التأسيس حتى نهاية 2022.
- تفاصيل المصاريف الإدارية والاستشارية لسنة (2021/2022و2022/2023).
- هل يوجد من بين الأعضاء من لم يحضر اجتماعات مجلس الإدارة لأكثر من 3 اجتماعات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بالاسم والجهة التابع لها والإجراءات المتخذة في هذه الحالة.