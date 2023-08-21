أسامة الزيد يوجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون الشباب حول استضافة الكويت بطولة “خليجي 26”

أسامة الزيد يوجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون الشباب حول استضافة الكويت بطولة “خليجي 26”

وجه النائب أسامة الزيد سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان.

نص السؤال على ما يلي:

تقرر أن تستضيف دولة الكويت وتنظم النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26) في شهر ديسمبر من العام 2024.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

ما شروط ومتطلبات تنظيم كأس الخليج العربي وفق الضوابط والمعايير الخاصة بالبطولة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عنها. ما الضمانات الحكومية التي قدمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي في العام 2024، مع تزويدي بالملف المقدم للاستضافة. ما مدى جاهزية المنشآت الرياضية والفندقية وغيرها من خدمات أخرى مما تتطلبه البطولة وفقاً لاشتراطاتها؟ مع تزويدي بالمستندات. هل توجد تعهدات يجب استيفاؤها خلال الفترة المقبلة وقبل حلول موعد الاستضافة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب أطلب تزويدي بالتفاصيل. هل تسعى الهيئة العامة للرياضة إلى تنظيم واستضافة بطولات إقليمية وعالمية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب أطلب تزويدي بهذه البطولات، وكيفية تحقيق الأمر على أرض الواقع، وإذا كانت الإجابة النفي أطلب تزويدي بالأسباب التي تحول دون سعي دولة الكويت إلى استضافة مثل هذه البطولات.