تجهيز الكتب والأثاث المدرسي لجميع لمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

“التربية” تبدأ بتوزيع الكتب والاثاث على جميع المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

21 أغسطس، 2023
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أعلنت وزارة التربية البدء بالتحضيرات والتجهيزات للعام الدراسي الجديد (2024/2023) حيث قامت بتوزيع الكتب والاثاث المدرسي في جميع المدارس بالمناطق التعليمية.

وقالت مديرة إدارة التوريدات والمخازن بالإنابة بالوزارة نشمية الضويحي في بيان صحفي اليوم الاثنين إن عملية توزيع الكتب شارفت على الإنتهاء لجميع المدارس في المناطق التعليمية المختلفة.

وأضافت الضويحي أن تلك التحضيرات تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية مثلى تسهم في تحقيق عام دراسي مثمر.

المصدر
كونا
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21 أغسطس، 2023
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