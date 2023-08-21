مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح خطرة في عملية إطلاق نار جنوب الضفة الغربية المحتلة

ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية اليوم الأثنين ان مستوطنة إسرائيلية قتلت فيما أصيب آخر بجروح وصفت بالخطرة في عملية إطلاق نار بالقرب من مدينة (الخليل) جنوب الضفة الغربية المحتلة.

واوضحت الاذاعة الاسرائيلية ان “المعلومات الأولية تشير إلى ان أعيرة نارية اطلقت من مركبة فلسطينية بإتجاه مركبة للمستوطنين ما أدى إلى إصابة إثنين منهم بجروح خطرة قبل ان يعلن بعد وقت قصير عن مقتل مستوطنة”.

واضافت ان “سائق المركبة تمكن من إخلاء المكان فيما تقوم قوات كبيرة من الجيش بالبحث عن المنفذ”.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في (الخليل) واغلقت مداخلها ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.