وزارة الداخلية

الداخلية: ضبط شخص آسيوي يقوم ببيع المواد التموينية وتهريب جزء منها خارج البلاد

21 أغسطس، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن الجهود المستمرة لقطاع الأمن الجنائي في ضبط المطلوبين والخارجين عن القانون تمكن رجال إدارة مباحث الفروانية من ضبط شخص من جنسية آسيوية يقوم ببيع المواد التموينية في منطقة جليب الشيوخ وذلك عن طريق الأسواق العشوائية وتهريب جزء منها خارج البلاد, حيث تم العثور على (45) علبة زيت و (250) كيلو جراما من الأرز و كمية من العدس ، و عدد (31) علبة من الحليب المدعوم ، وعدد (13) كيس طحين ابيض و عدد (54) معجون طماطم, وجاري التحقيق مع المتهم وذلك للتوصل الى شركائه ومن يقوم بتسهيل عملية السرقة.

المصدر
وزارة الداخلية
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21 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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