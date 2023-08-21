“زين” تُنهي برنامجها الصيفي مع HS Store لتأهيل الجامعيين لدخول سوق العمل

استضاف مركز زين للابتكار (ZINC) حفل ختام برنامج زين الصيفي للتدريب الميداني بالتعاون مع HS Store، والذي شهد تكريم 40 مُتدرباً ومتدربة أكملوا بنجاح الموسم الرابع من البرنامج المميز لتدريب طلبة المرحلة الجامعية على المهارات الإدارية والعملية والفنية بما يؤهلهم لدخول سوق العمل الحديث ويُسهم بإطلاق حياتهم الوظيفية الجديدة.

وشهد الحفل حضور مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، والمؤسس والمدير العام لشركة HS Store فهد المذن، وتخللته العديد من الفقرات المميزة التي خلقت جواً عائلياً فريداً عكس الروح الجميلة التي أبداها الطلبة والطالبات طوال فترة عملهم بالبرنامج، وهو ما يتماشى مع القيم التي تتخذها زين لشعارها “زين عالم جميل”.

وشهد الحفل تكريم جميع الطلبة والطالبات المشاركين في النسخة الرابعة من البرنامج، والذين أثبتوا جدارتهم وشغفهم وتمكّنهم من مجموعة واسعة من المهارات الإدارية والحياتية والتقنية، هذا إلى جانب تكريم خاص للاحتفاء بأفضل ثلاثة مشاركين ممن تميزوا بأدائهم العالي بشهادة مسؤولي زين وHS Store وشهادة العملاء، وتم عرض مقطع فيديو وثّق رحلة الطلبة منذ بداية البرنامج وحتى نهايته استعرض أجمل الذكريات التي صنعها الطلبة خلال هذه التجربة.

وحقق البرنامج خلال مواسمه الأربع نجاحاً مُتميزاً، حيث شهد إقبالاً كبيراً من مئات الطلبة والطالبات الذين حرصوا على تنمية وصقل مهاراتهم وخوض تجربة العمل الميداني، مما مكّنهم من اكتساب الخبرات الحياتية والعملية المهمة التي ساهمت في تميّزهم عن غيرهم عند بدء حياتهم الوظيفية الجديدة.

وشهد البرنامج هذا العام مُشاركة 40 مُتدرباً ومُتدربة من طلبة وطالبات المرحلة الجامعية، والذين عملوا على مدار 5 أسابيع في عدد من أفرع شركة HS Store المُنتشرة بجميع أنحاء الكويت، وتولّوا العديد من المهام التي صقلت مهاراتهم العملية والإدارية والحياتية.

صورة جماعية للمتدربين في مركز زين للابتكار

واكتسب الطلبة العديد من الخبرات مثل خدمة العملاء والتفاعل معهم، وبيع وتسويق المنتجات، وصيانة الإلكترونيات والأجهزة الذكية، وغيرها الكثير، وعمل المتدربين بنظام دوام جزئي لمدة 4 ساعات يومياً بشكلٍ يحاكي طبيعة نظام الوظيفة الكاملة، كما حصل كلٍ منهم على مكافأة نقدية في نهاية البرنامج.

وأتى هذا البرنامج بالتعاون مع برنامج شبكة شباب زين FUN، وهو أحد أكبر المشاريع المُستدامة التي تقوم زين بتطويرها وتنميتها منذ إطلاق نسختها الأولى في العام 2008، والذي يُقدّم فرصة ثمينة لطلبة وطالبات الجامعات للاستفادة من خبرة العمل الفعلية داخل بيئة العمل في زين.

ويعمل مُنتسبي برنامج FUN بنظام عمل جزئي في مختلف إدارات زين لاكتساب وتطوير العديد من المهارات والخبرات الأساسية التي يحتاجونها لبدء رحلتهم الوظيفية على المستويين المهني والشخصي، مثل إدارة المشاريع، والعلاقات العامة، وإدارة التواصل الاجتماعي، والتواصل مع العملاء، وغيرها.

وتستمر زين بشراكتها مع HS Store لتقديم هذا البرنامج السنوي، وذلك تحت مظلة استراتيجيتها المجتمعية التي ترتكز بشكلٍ كبير حول تنمية وتطوير قطاعي الشباب والتعليم، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من الشركات والجهات المحلية التي تعنى بتطوير الشباب بمختلف القطاعات.

وتُكرّس زين المزيد من الجهود والمبادرات التي تعزز من تطوير التنمية البشرية في الدولة بجميع المجالات، وبالأخص فيما يتعلق بتنمية المهارات الإدارية لدى الشباب بهدف تأهيلهم لدخول سوق العمل، حيث تؤمن الشركة بأهمية تعزيز العلاقة بين الشركة والمجتمع الذي تعمل فيه كونها إحدى أكبر الشركات الرائدة في القطاع الخاص الكويتي.

وتأسّس HS Store في عام 2011، وهو يُوفّر لعملائه مجموعة واسعة من أحدث المنتجات التي تتميز بجودة عالية في عالم التكنولوجيا، كما يقدّم تجربة تسوق سهلة وبسيطة بهدف إرضاء عملائه في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب ورش الصيانة المتخصصة لتصليح الأجهزة الذكية وغيرها من الخدمات المميزة والمعتمدة.