سمو ولي العهد خلال استقباله سفير دولة قطر الشقيقة لدى دولة الكويت

سمو ولي العهد يتسلم الدعوة الموجهة لسمو أمير البلاد من أمير قطر للمشاركة بافتتاح معرض “إكسبو الدوحة 2023”

21 أغسطس، 2023
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تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الدعوة الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لمعرض قطر إكسبو الدوحة 2023 للبستنة تحت شعار “صحراء خضراء، بيئة أفضل” والمزمع إقامته بتاريخ 2 أكتوبر 2023م بمدينة الدوحة.

وقام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد حفظه الله سفير دولة قطر الشقيقة لدى دولة الكويت علي بن عبدالله آل محمود.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد فهد الفهد، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.

المصدر
كونا
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21 أغسطس، 2023
0 9 دقيقة واحدة

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