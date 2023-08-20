الداخلية: ضبط 41 شخصاً من مختلف الجنسيات بتهمة مخالفة الآداب العامة “ممارسة الرذيلة” في المهبولة والسالمية وحولي

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار إستمرار متابعة ورصد كافة الظواهر الخارجة عن القانون والآداب العامة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة حماية الآداب العامة من ضبط (41) شخصاً من مختلف الجنسيات في مناطق (المهبولة – السالمية – حولي) بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، وتم إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر وزارة الداخلية