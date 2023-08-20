الدوري الإنكليزي: تشلسي يسقط أمام وست هام المنقوص

سقط تشلسي 3-1 أمام مضيفه وست هام الذي لعب قرابة نصف ساعة بعشرة لاعبين إثر طرد المغربي نايف أكرد صاحب الهدف الافتتاحي، ضمن منافاست المرحلة الثانية من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم في مباراة مثيرة الاحد.

وشهد اللقاء إضاعة الارجنتيني بطل العالم إنسو فرنانديس ركلة جزاء لتشلسي وطرد أكرد وظهور أول غير سار للاكوادوري مويزس كايسيدو بعد أن تسبب بركلة جزاء لصالح وست هام جاء منها الهدف الثالث.

وتقدم وست هام برأسية الدولي المغربي (7) قبل أن يعادل كارني شوكوميكا للجار اللندني (28)، فيما أهدر إنسو ركلة جزاء مع نهاية الشوط الاول (43).

وتمكن ميكايل أنتونيو من منح التقدم لأبطال “كونفرنس ليغ” الموسم الماضي (53)، قبل أن يسجل البرازيلي لوكاس باكيتا الثالث من ركلة جزاء (90+5).

وكان تشلسي الذي حل في المركز الثاني عشر الصادم الموسم الماضي افتتح الحالي بتعادل على ارضه مع الغريم ليفربول (1-1).

وقام المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بتغيير واحد على تشكيلة الاسبوع الماضي مشركًا الفرنسي مالو غوستو بدلا من ريس جيمس المصاب في مركز الظهير الايمن المتقدم.

وافتتح أكرد التسجيل باكرًا برأسية إثر ركنية نفذها جيمس وورد-براوز نحو القائم الثاني (7).

وأحرز شوكوميكا أخيرًا هدفه الاول مع تشلسي بعد أن وصل الى لندن في صيف 2022 من أستون فيلا، بطريقة جميلة عندما تلاعب بالدفاع عن الجهة اليسرى في المنطقة وسدد بيمناه كرة لولبية في الشباك (28).

وتحصل رحيم ستيرلينغ على ركلة جزاء بعد عرقلة من التشيكي توماس سوتشيك انبرى لها إنسو الذي سجل الهدف ضد ليفربول، تصدى لها الحارس الفرنسي ألفونس أريولا (43).

لكن تشلسي الذي يغيب عنه أصلا مهاجمه الفرنسي الجديد كريستوفر نكونكو تعرض لضربة جديدة بإصابة شوكوميكا في نهاية الشوط الاول واستبداله عند الاستراحة بالاوكراني ميخايلو مودريك.

هيمن الـ”بلوز” على بداية الشوط الثاني لكن الهدف جاء عكس مجريات اللعب بعد أن شتت الفرنسي أكسيل ديزازي كرة بطريقة خاطئة في وسط الملعب لتصل الى وورد-براوز الذي مررها نحو أنتونيو الذي توغل الى داخل المنطقة وسددها قوية جميلة الى يمين الحارس الاسباني روبرت سانشيس (53).

ودخل بعدها كايسيدو بدلا من بن تشيلويل بعد صيف كان قريبًا خلاله من الانضمام الى ليفربول قبل أن يحط الرحال في العاصمة قادمًا من برايتون.

وأكمل فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد أكرد لتحصله على إنذار ثان.

لكن تشلسي أخفق في الاستفادة من التفوق العددي والفرص التي أتيحت قبل أن يتسبب كايسيدو بركلة جزاء إثر عرقلة الايطالي ايميرسون بالمييري، انبرى لها باكيتا بنجاح (90+5).

رباعية فيلا

واكتسح أستون فيلا ضيفه ايفرتون برباعية نظيفة معوضًا سقوطه بخماسية افتتاحًا.

دخل فيلا هذا الموسم مرشحًا للبناء على ما حققه الموسم الماضي عندما حل سابعًا على حساب توتنهام وحجز مقعدًا في المنافسات الاوروبية، لكنه سقط افتتاحًا أمام مضيفه نيوكاسل 5-1.

لكن رجال المدرب الاسباني أوناي ايمري عادوا الى السكة بقوة بأهداف الاسكتلندي جون ماكغين (18) والبرازيلي دوغلاس لويز (24 من ركلة جزاء) والجمايكي ليون بايلي (51) والبديل الكولومبي جون دوران (75).

ويأمل ايمري في أن يمنحه هذا الفوز الاكبر منذ وصوله الى فيلا، دفعة معنوية للموسم الذي سينافس فيه في أوروبا للمرة الاولى منذ 13 عامًا عندما يخوض غمار مسابقة كونفرنس ليغ.

أما ايفرتون فتبدو طموحه أقل بعد أن أفلت من الهبوط الى المستوى الثاني الموسم الماضي ويبدو أن فريق المدرب جون دايش سيكافح مجددًا في الحالي بعد أن سقط على أرضه أيضًا افتتاحًا ضد فولهام 1-0 الاسبوع الماضي.

وهذه المرة الثالثة فقط التي يخسر ايفرتون أول مباراتين في الدوري من دون هز شباك منافسيه، والاولى منذ 1956.

وتعرض ايفرتون لانتكاستين أخريين بخروج كل من المهاجم دومينيك كالفرت-لوين والجناح النيجيري أليكس ايبوبي من المباراة بسبب الاصابة، إذ اصطدم وجه الانكليزي العائد من الاصابة بقوة بحارس فيلا الارجنتيني ايميليانو مارتينيس ما تحتم علاجًا مطولا.

عاد الى أرض الملعب ولكنه خرج قبل نهاية الشوط الاول بسبع دقائق بعد أن بدا حذرًا في الاحتكاك كلّما وصلته الكرة.