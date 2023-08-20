دولة الكويت تدين وتستنكر قيام مجموعة من المتطرفين بحرق وتخريب عدد من الكنائس والمنازل في باكستان

دولة الكويت تدين وتستنكر قيام مجموعة من المتطرفين بحرق وتخريب عدد من الكنائس والمنازل في باكستان

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين جراء قيام مجموعة من المتطرفين بحرق وتخريب عدد من الكنائس والمنازل في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وأشادت الوزارة بالجهود والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة للتصدي لهذه الأعمال، لتؤكد على موقف دولة الكويت الرافض لجميع الممارسات التي تتعارض مع القيم الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وتدعو إلى ضرورة نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين كافة شعوب العالم ونبذ أي شكل من أشكال العنف والتطرف.