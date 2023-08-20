النائب مهند الساير

مهند الساير: نبارك للشعب الكويتي المصادقة على القوانين الثلاث (الدستورية – المفوضية العامة للإنتخابات – المدن الإسكانية)

20 أغسطس، 2023
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أعلن رئيس التشريعية البرلمانية مهند الساير عن المصادقة على القوانين الثلاثة «المحكمة الدستورية – المفوضية العامة للانتخابات – المدن الإسكانية».

وقال الساير: الحمدلله من قبل ومن بعد، ونبارك للشعب الكويتي المصادقة على القوانين الثلاثة، آملا أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة انجاز وعمل لما ينتظره الشعب الكويتي من تطلعات وطموح بين المجلس والحكومة، ونعاهد الشعب الكويتي أن يكون دور الانعقاد المقبل مليء بالقوانين والاقتراحات المهمة دون مجاملة لأحد.

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20 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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