المؤسسة العامة للرعاية السكنية

السكنية: بدء توزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله

20 أغسطس، 2023
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اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن بدء توزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله – الدفعة التاسعة من الضاحية «N3»، وذلك يوم الإثنين الموافق 21-08-2023، ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً بمسرح المؤسسة وحتى نفاذ بطاقات الاحتياط.

وستكون أولوية التوزيع ستكون للمخصص لهم حتى تاريخ 31-12-2005، وما قبل.

ونوهت المؤسسة بضرورة احضار البطاقة المدنية الأصلية لصاحب العلاقة أو إبراز تطبيق هويتي إضافة إلى قرار التخصيص.

وفي حال تعذر استلام صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة ( الأساسية و الاحتياط) أو حضور القرعة بنفسه، بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل مبين به نوع المعاملة و محدد به المنطقة، علما بأنه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.

المصدر
السكنية
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20 أغسطس، 2023
0 35 دقيقة واحدة

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