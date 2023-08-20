السكنية: بدء توزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله

اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن بدء توزيع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله – الدفعة التاسعة من الضاحية «N3»، وذلك يوم الإثنين الموافق 21-08-2023، ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً بمسرح المؤسسة وحتى نفاذ بطاقات الاحتياط.

وستكون أولوية التوزيع ستكون للمخصص لهم حتى تاريخ 31-12-2005، وما قبل.

ونوهت المؤسسة بضرورة احضار البطاقة المدنية الأصلية لصاحب العلاقة أو إبراز تطبيق هويتي إضافة إلى قرار التخصيص.

وفي حال تعذر استلام صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة ( الأساسية و الاحتياط) أو حضور القرعة بنفسه، بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل مبين به نوع المعاملة و محدد به المنطقة، علما بأنه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.