لاعبات المنتخب الإسباني يخحتفلون بالفوز

إسبانيا بطلة لكأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة بفوزها على إنكلترا

20 أغسطس، 2023
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توج المنتخب الإسباني بلقب بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات بفوزه الثمين 1 / صفر على نظيره الإنكليزي اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة، التي أسدل الستار عليها اليوم في أستراليا ونيوزيلندا.

على استاد “أستراليا” في مدينة سيدني، حسم المنتخب الإسباني المباراة بهدف نظيف سجلته أولجا كارمونا في الدقيقة 29، وأهدرت زميلتها جينيفر هيرموسو ضربة جزاء في الدقيقة 70.

وانضم المنتخب الإسباني إلى السجل الذهبي لمونديال السيدات، وأصبح خامس منتخب يتوج بلقب البطولة على مدار تاريخها.

وفشل المنتخب الإنكليزي في إضافة اللقب العالمي إلى لقبه القاري بعد الفوز في منتصف العام الماضي بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2022) .

المصدر
وكالات
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20 أغسطس، 2023
0 12 أقل من دقيقة

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