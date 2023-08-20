وفاة جون ورنوك الشريك المؤسس لعملاق البرمجيات أدوبي

وفاة جون ورنوك الشريك المؤسس لعملاق البرمجيات أدوبي

20 أغسطس، 2023
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قالت شركة البرمجيات الأمريكية (أدوبي) في بيان في وقت مبكر اليوم الأحد إن الشريك المؤسس للشركة جون ورنوك توفي أمس السبت عن عمر ناهز 82 عاما.

ولم يتم الإعلان عن سبب وفاة ورنوك.

وقال شانتانو ناراين الرئيس التنفيذي لأدوبي في رسالة عبر البريد الإلكتروني لموظفي الشركة “إنه يوم حزين لأسرة أدوبي وللقطاع بأكمله لأنه مثّل مصدر إلهام له لعقود”.

وشارك ورنوك في تأسيس شركة (أدوبي) مع تشارلز جيشكى عام 1982، وتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي عام 2000، وظل رئيسا لمجلس إدارة الشركة وهو منصب تشاركه مع جيشكى، حتى عام 2017.

المصدر
رويترز
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20 أغسطس، 2023
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