حمدان العازمي يقترح منح مرافق المريض “القريب من الدرجة الأولى” إجازة بمرتب كامل حتى انتهاء فترة العلاج

أعلن النائب حمدان العازمي عن تقديمه اقتراحا برغبة بمنح مرافق المريض (القريب من الدرجة الأولى) إجازة بمرتب كامل حتى انتهاء فترة العلاج.

وجاء في نص الاقتراح إن نص المادة 45 من مرسوم الخدمة المدنية أجبر حالات كثيرة من المرافقين لذويهم المرضى الذين يعالجون في الخارج ، على ترك المرضى في حالات صعبة من أجل العودة إلى مباشرة عملهم بعد انتهاء المدة المقررة في المادة والمحددة بـ (6 أشهر) خشية التعرض للفصل من العمل.

ولأن النص الحالي للمادة 45 من المرسوم أثبت بالتطبيق العملي صعوبة تطبيقه وعدم مراعاته لظروف العديد من الحالات التي تضطر مرغمة إما على ترك المريض في حالة صعبة أو الاستمرار مع المريض والفصل من العمل ، لذا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1- يمنح مرافق المريض إجازة خاصة بعد استنفاد رصيده من الإجازات الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستة أشهر بمرتب كامل ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر.

وإذا كان المريض أحد أقارب الموظف المرافق له من الدرجة الأولى يمنح الموظف إجازة بمرتب كامل حتى انتهاء فترة العلاج كاملة من دون تحديد سقف محدد لها على أن تنتهي الإجازة بانتهاء فترة علاج المريض المبتعث للعلاج بالخارج.

2- لا يجوز خصم رصيد الموظف عند الخروج في إجازة كمرافق للمريض.