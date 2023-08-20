البلدية: تحرير 3 مخالفات وغلق كشك خلال جولة ميدانية للفريق الرقابي بمحافظة الأحمدي

بتوجهات من المدير العام بالوكالة المهندس سعود الدبوس أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق طوارئ الأحمدي بعمل جولات ميدانية بالمحافظة للتأكد من التزام اصحاب المحلات والاسواق باشتراطات البلدية.

وأكد رئيس فريق طوارئ الأحمدي المهندس خالد الفضلي بأن جولة فريق الطوارئ أسفرت عن إغلاق كشك لعدم وجود تراخيص بالإضافة الى تحرير 3 مخالفات اضافة إلى إعلان دون الحصول على ترخيص في مجمع تجاري بمنطقة العقيلة بالإضافة الى رفع 5 بقالات متنقلة وتحويلها لحجز البلدية وازالة الإعلانات العشوائية في منطقة صباح الاحمد السكنية .

وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي ، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .