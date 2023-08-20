مقتل 11 عاملاً في هجوم بعبوة ناسفة في باكستان

قُتل 11 عامل بناء في هجوم بعبوّة ناسفة في شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي محلّي الأحد.

وقال رحمن غول ختّاك، المسؤول الحكومي البارز في شمال وزيرستان، إنّ العمّال الذين كانوا يبنون موقعاً جديداً للجيش الباكستاني قُتلوا مساء السبت بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارتهم.

بدوره، أكّد لفرانس برس أمير محمد خان، المسؤول الكبير في شرطة المنطقة، وقوع الانفجار وعدد القتلى.

وقال رئيس الحكومة الانتقالية أنوار الحقّ كاكار إنّه من المفجع تلقّي نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال وزيرستان وأودى بحياة 11 عاملاً بريئاً”.

وأضاف في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) “ندين بشدّة هذا العنف العبثي ونعرب عن تضامننا مع الأسر المتضرّرة”.

وشمال وزيرستان هي واحد من المناطق القبلية التي كانت تتمتع بحكم شبه ذاتي والواقعة في شمال غرب باكستان حيث نفّذ الجيش العديد من العمليات ضدّ المتمرّدين المرتبطين بتنظيم القاعدة وحركة طالبان بعد غزو الولايات المتحدة أفغانستان في عام 2001.