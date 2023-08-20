الذهب يواصل خسائره للأسبوع الرابع على التوالي ويغلق عند 1889 دولارا للأونصة

قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم الأحد إن الذهب واصل خسائره للأسبوع الرابع على التوالي لينخفض في إغلاق الأسبوع الماضي عند 1889 دولارا للأونصة بانخفاض نسبته 1.5 في المئة.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية أن سعر الذهب بقي أقل من 1900 دولار للأونصة يوم الجمعة الماضي متأثرا بقوة الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية فيما أشارت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في يوليو الماضي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل بسبب مخاطر ارتفاع التضخم.

وأوضح أن العقود الآجلة للذهب استقرت في نهاية تداولات يوم الجمعة الماضي تسليم ديسمبر عند مستوى 1916.5 دولار للأونصة لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنحو 1.5 في المئة لافتا إلى توقعات الأسواق إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على النطاق الحالي للفائدة حتى نهاية العام الحالي.

ورجح التقرير احتمالات التشديد النقدي في الولايات المتحدة وسط اضطرابات القطاع العقاري حيث تقدمت شركة (إيفر غراند) الصينية بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس بموجب الفصل الـ15 في الولايات المتحدة وسط إجراءات إعادة هيكلة ديونها الجارية في هونغ كونغ وجزر كايمان.

وأشار إلى استمرار أزمة القطاع العقاري مع إعلان شركة (هانغ سينغ إنديكسز) الجمعة الماضي شطب شركة العقارات الصينية (كانتري غاردن) من مؤشرها في بورصة هونغ كونغ بداية من الرابع من سبتمبر المقبل لتزداد الضغوط التي يواجها الاقتصاد الصيني مما قد ينعكس إيجابا على الذهب في الجلسات المقبلة.

وذكر أن الأسواق تترقب التصريحات التي سيدلي بها رئيس (الاحتياطي الفيدرالي) الأمريكي جيروم باول بشأن رؤيته الاقتصادية في 25 أغسطس الجاري خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول.

وأفاد التقرير بأن الترقب كذلك يشمل اجتماع مجموعة دول (بريكس) في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع ومساعيها لكسر هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي بإطلاق عملة موحدة بينها تنهي هيمنة الدولار الأميركي على الاقتصاد العالمي.

وعن السوق المحلي أشار إلى أن سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ 18.870 دينار وعيار 22 بلغ 17.3 دينار في حين بلغ سعر الفضة 271 دينارا للكيلوغرام.