الأمن العراقي يفكك عددا من شبكات تهريب المخدرات في البلاد

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية عن تفكيك عدد من شبكات تهريب المخدرات في العاصمة بغداد ومحافظات النجف وميسان والمثنى إلى الجنوب منها، واعتقال عدد من المتاجرين بها وضبط 6 كيلو جرامات من المخدرات كانت بحوزتهم فضلا عن أسلحة متنوعة.

وقالت المديرية في بيان اليوم (السبت) إنه في إطار الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تم خلال الساعات الماضية القاء القبض على اربعة من المتاجرين بالمخدرات وضبط بحوزتهم كيلو ونصف الكيلو جرام من مادة الكريستال المخدرة مع عدد من الاسلحة المتوسطة والخفيفة والقنابل المتفجرة ومبالغ مالية خاصة ببيع المواد المخدرة ومبالغ مالية مزيفة ودراجات وعجلات تستخدم في نقل المواد المخدرة بعد ملاحقتهم من قبل عناصر مكافحة المخدرات لمدة اسبوع في العاصمة بغداد.

وأضاف أنه خلال عملية في محافظة النجف (160 كم) جنوب بغداد تم ضبط 2 كيلو جرام من مادة الكريستال المخدرة والقاء القبض على مجموعة من المتاجرين بهذه المادة، فيما تم اعتقال شبكة من تجار المخدرات في محافظة ميسان جنوب بغداد وضبط كيلو ونصف الكيلو جرام من مادة الكريستال المخدرة بحوزتهم.

وتابع البيان أن مديرية مكافحة المخدرات في محافظة المثنى جنوب بغداد، تمكنت من ضبط كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة مع قنابل متفجرة وعجلات تستخدم لنقل وتهريب المواد المخدرة في أحد اوكار المهربين في المحافظة.

وفي السادس من الشهر الحالي، أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية، عن تنفيذ عملية أمنية كبرى لمكافحة المخدرات في العراق اسفرت عن اعتقال ثمانية متهمين وضبط 500 كيلو غرام من المواد المخدرة.

وذكرت المديرية في وقت سابق، أنها نفذت عشرات المداهمات في بغداد ومحافظات أخرى في الفترة من نوفمبر 2022 إلى مايو 2023، وتم اعتقال 8676 من تجار ومتعاطي المخدرات.

وأوضحت أنه تم ضبط 406783 كيلو جراما من المخدرات بمختلف أنواعها و9275333 مليون حبة كبتاغون و456 قطعة سلاح و118 قنبلة يدوية و808 سيارات خلال نفس الفترة.