الدوري الإسباني: بلينجهام يتألق ويقود ريال مدريد للفوز بثلاثية على ألميريا

حقق ريال مدريد فوزه الثاني على التوالي في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وتغلب على مضيفه ألميريا 1/3، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمسابقة.

وتقدم ألميريا عن طريق سيرجيو أريباس في الدقيقة الثالثة، غير أن الإنجليزي جود بلينجهام سجل هدف التعادل للريال في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 60، عاد بلينجهام ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يساهم في الهدف الثالث الذي سجله زميله البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 73.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، فيما يحتل ألميريا المركز العشرين والأخير بدون رصيد من النقاط، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة.

وسجل ألميريا الهدف الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق سيرجيو أريباس، الذي تلقى كرة عرضية من الجهة اليسرى من زميله لوكاس روبرتون، ووضعها بضربة رأس متقنة في شباك الحارس الأوكراني أندري لونين.

وفي الدقيقة السادسة، وجه الفرنسي أوريلين تشواميني ضربة رأس تجاه مرمى ألميريا، لكن لويس ماكسيميانو حارس ألميريا أمسك بالكرة ببراعة، ليفوت على الريال فرصة تسجيل هدف التعادل.

وواصل ريال مدريد محاولاته من أجل تسجيل هدف التعادل، لكن الثنائي الهجومي البرازيلي فينسيوس ورودريجو تعرضا لرقابة لصيقة من دفاع ألميريا، مما حد من خطورتهما.

وفي ظل الرقابة الدفاعية التي تعرض لها الثنائي البرازيلي، ظهر الإنجليزي جود بلينجهام لاعب الوسط، ليسجل هدف التعادل للريال في الدقيقة 19، بعدما اصطدمت به الكرة داخل منطقة الجزاء إثر ضربة رأس من فالفيردي، ليروض الكرة ويسددها في الشباك مسجلا هدف التعادل.

وواصل الريال ضغطه، بينما تراجع هجوم ألميريا، لكن ذلك لم يمنع الفريق المضيف من المحاولة من خارج منطقة الجزاء عبر تسديدات قوية، لكن لونين كان في الموعد وتصدى لأكثر من محاولة.

وسجل توني كروس هدفا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ على المدافع كارفخال.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرته بنهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، كثف الريال محاولاته وأحكم سيطرته على وسط الملعب، ونجح في الاستحواذ بشكل شبه كامل على الكرة وحرم منافسه من الخروج في هجمات مرتدة.

وفي الدقيقة 60 سجل بلينجهام الهدف الثاني للريال، بعدما تلقى كرة عرضية من توني كروس، ووجه اللاعب الدولي الإنجليزي الكرة برأسية لتسكن شباك ألميريا معلنا تقدم الريال.

وتراجع ألميريا إلى منطقة الجزاء خشية تلقي هدف آخر في شباكه، وهو ما حدث في الدقيقة 73 عن طريق فينسيوس جونيور، بمساهمة من بلينجهام الذي فرض نفسه نجما للقاء.

وبمرور الوقت انخفض المخزون البدني لفريق ألميريا واستسلم لاعبوه تماما لسيطرة الريال الذي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه 1/3.