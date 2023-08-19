من حرائق الغابات في اليونان

إخلاء ثماني قرى في شمال شرق اليونان بسبب حرائق غابات

19 أغسطس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

أعلنت السلطات اليونانية إخلاء ثماني قرى في شمال شرق البلاد السبت، فيما تتجه نيران حرائق غابات صوب المطار في مدينة أليكساندروبوليس الساحلية.

وقال حاكم مقدونيا الشرقية وتراقيا خريستوس ميتيوس لوكالة أنباء أثينا، “تم إخلاء ثماني قرى على الأقل ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تعرض حياة الناس للخطر”.

كما طلبت السلطات من سكان مدينة أليكساندروبوليس الساحلية البقاء في منازلهم.

وقال متحدث باسم الحماية المدنية لقناة سكاي التلفزيونية “أمامنا ليلة صعبة مع هبوب رياح من 7 إلى 8 درجات على مقياس بوفورت” المؤلف من 12 درجة.

واحترقت منازل صباح السبت في قريتي آيتوهوري وبيفكاكس، بحسب ما نقلت وكالة أنباء أثينا عن الحماية المدنية.

واقتربت النيران من قريتي أنانتيا وأنثيا وتتجه شمالا باتجاه مطار ألكسندروبوليس، وفق المصدر نفسه.

ووضعت سلطات المطار في حالة تأهب بسبب الدخان الكثيف الذي يتسبب بمشاكل في الرؤية.

وقالت السلطات إن 31 شاحنة إطفاء وتسع فرق إطفاء راجلة و14 طائرة وأربع مروحيات، يدعمها متطوعون على الأرض، يكافحون النيران في هذه المنطقة.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
19 أغسطس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وفد إكواس التقى رئيس النيجر المعزول محمد بازوم

19 أغسطس، 2023

كوريا الشمالية تنتقد الأمم المتحدة وتصف المنشقين عنها بـ”الحثالة”

19 أغسطس، 2023

الجيش الروسي يعلن “القضاء” على حوالى 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر دنيبرو

19 أغسطس، 2023

القضاء البرازيلي يسمح للشرطة بالتحقيق في حسابات بولسونارو المصرفية

18 أغسطس، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى