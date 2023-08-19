من الموقوفين

الداخلية: ضبط 7 متهمين بتهمة سرقة كابلات كهربائية تقدر بنحو 1 طن

19 أغسطس، 2023
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه وضمن الجهود الأمنية المكثفة لقطاع الأمن الجنائي في تكثيف عمليات البحث والتحري حول سرقات الكابلات الكهربائية بمختلف مناطق البلاد ومتابعة القضايا المجهولة الخاصة بسرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية “ادارة مباحث الفروانية” من ضبط (4) أشخاص من جنسية آسيوية بعد ورود معلومات تفيد قيامهم بسرقة كابلات كهربائية، وبعد اخذ الإذن القانوني ومداهمة الموقع تم ضبط شخصين وبعد تفتيش المكان تم العثور على شخصين آخرين مختبئان داخل أكياس وتقدر المضبوطات بـ(1) طن من الكابلات الكهربائية والنحاسية وتم العثور على أدوات التقطيع وأكياس معبأة وجاهزة للبيع.

كما قامت ادارة مباحث محافظة مبارك الكبير بضبط (3) أشخاص من جنسية عربية أثناء قيام قوة من رجال المباحث بعمل جولة أمنية في منطقة صباح السالم وتم مشاهدة المتهمين يخرجون من أحد المتاجر المغلقة وبحوزتهم أكياس بوضع يثير الشك والريبة، وبعد عمل التحريات ومراجعة تسجيل الكاميرات المحيطة بالموقع تبين دخولهم الي المتجر بهدف السرقة وعثر بحوزتهم على كمية من الكابلات الكهربائية.

وتم احالة المتهمين والمضبوطات الى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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19 أغسطس، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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