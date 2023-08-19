الرئيس المصري: سياستنا الخارجية “تتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في شؤون الآخرين”

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت أن سياسة بلاده الخارجية “تتسم بالاعتدال والتوازن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين”.

وقال السيسي خلال لقائه مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية أثناء زيارة تفقدية لها “إننا نحاول أن نكون عاملا إيجابيا لإيجاد حلول للأزمات التي تواجه المنطقة مثل ما يحدث في ليبيا والسودان”.

وأشار في هذا الصدد الى استضافة مصر مؤتمر دول جوار السودان منذ أيام “في محاولة لحل الأزمة هناك”.

وفي سياق آخر أشار السيسي إلى أن مصر حريصة على إيجاد “حلول نهائية” للأزمة الاقتصادية والعمل “بجد” في جميع القطاعات والمجالات مؤكدا أن الحكومة المصرية “تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار تلك الأزمة”.

وأضاف “أننا نعمل على توفير العملة الصعبة ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا الأساسية وبذلنا جهودا غير مسبوقة لزيادة الرقعة الزراعية”.

وذكر أن “الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها حاليا لم نكن سببا فيها بل حدثت نتيجة لظروف مر بها العالم أجمع سواء أزمة (كوفيد 19) والتي كان لها تأثيرا سلبيا على الاقتصاد العالمي الذي نرتبط به بشكل أو بآخر أو الأزمة الروسية الأوكرانية”.