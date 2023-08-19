المنتخب السويدي

السويد تهزم أستراليا لتفوز ببرونزية كأس العالم للسيدات

19 أغسطس، 2023
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حسمت السويد الميدالية البرونزية بكأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الرابعة بتغلبها 2-صفر على أستراليا التي تشارك في تنظيم البطولة اليوم السبت.

وحصلت السويد، المصنفة الثالثة عالميا، على ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعدما تبين بالرجوع إلى حكم الفيديو المساعد أن الأسترالية كلير هانت عرقلت ستينا بلاكستينيوس. وأحرزت فريدولينا رولفو هدفا من علامة الجزاء.

وضاعفت قائدة السويد كوسوفار أسلاني تقدم الفريق بعد مرور ساعة من عمر المباراة بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء مكللة هجمة مرتدة سريعة.

ورغم مرارة الهزيمة، فإن المنتخب الأسترالي حقق أفضل نتيجة في البطولة إذ لم يسبق له تجاوز دور الثمانية.

وتلعب إنجلترا أمام إسبانيا في النهائي المقرر غدا الأحد.

المصدر
رويترز
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19 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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