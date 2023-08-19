القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة نيويورك

القنصلية العامة للكويت⁩ في لوس آنجلوس تهيب كافة المواطنين بتوخي الحيطة والحذر بشأن إعصار هيلاري

19 أغسطس، 2023
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أهابت القنصلية العامة لدولة الكويت في لوس آنجلوس بكافة المواطنين المتواجدين في مناطق جنوب ولاية كاليفورنيا وغرب أريزونا ونيفادا بتوخي الحيطة والحذر مع الالتزام ومتابعة تعليمات السلطات المحلية احترازا من إعصار هيلاري الذي من المتوقع أن يضرب تلك المناطق خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي الأحد والإثنين.

وحثت القنصلية العامة في بيان لها اليوم السبت المواطنين للتواصل معها في حالات الطوارئ على الهاتف رقم: (13102793644 +).

المصدر
كونا
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19 أغسطس، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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