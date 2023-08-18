دولة الكويت تحصد 34 ميدالية متنوعة في بطولة العلمين للجودو

حصدت دولة الكويت 34 ميدالية متنوعة في البطولة العربية للجودو التي اختتمت فعالياتها بمدينة العلمين الجديدة بشمالي مصر حيث شارك فيها 61 ناديا رياضيا من 18 دولة عربية من بينها نادي الكويت ونادي القادسية ونادي خيطان ونادي الصليبخات.

وحقق نادي الكويت 18 ميدالية متنوعة فيما حقق نادي القادسية 13 ميدالية ونادي خيطان ثلاث ميداليات.

وقال أعضاء الوفود الرياضية الكويتية المشاركة في البطولة في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الفرق الرياضية أبلت بلاء حسنا وحققت نتائج مبهرة برغم المنافسة الشديدة التي شهدتها مراحل البطولة على مستوى فئات الناشئين والبراعم والأشبال.

وأوضح المدير الفني للجودو ورئيس وفد نادي الكويت الكويتي الرياضي مطلق فهد المرشاد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن نادي الكويت الرياضي للعبة الجودو حصل على 18 ميدالية متنوعة وحصل على المركز الثاني بالترتيب العام لفئة الأشبال والمركز الثالث لفئة البراعم.

وأشار إلى استعداد نادي الكويت لهذه البطولة بإقامة معسكر تدريبي في القاهرة لمدة 10 أيام خلال الفترة (2 – 11) أغسطس الجاري موضحا أن الفريق شارك في البطولة بفئتي (الأشبال – البراعم) بعدد 24 لاعبا.

وذكر أن اللاعبين سلطان الشمري وصالح العبيدان حصلا على الميدالية الذهبية فيما حقق اللاعبان محمود جمال وناصر دواس الميدالية الفضية.

وأضاف المرشاد أن اللاعبين الحاصلين على الميدالية البرونزية في فريق البراعم هم اللاعب صالح عبدالله وعبدالله الظاهر وأمجد السعدي ويوسف العنبري وعبدالعزيز باسل وعبدالعزيز مساعد وجمعه العنيزي وعبدالله البلوشي.

وأشار إلى أن اللاعبين فهد يونس وحسين بو جابر من فريق الأشبال حصلا على الميدالية الذهبية فيما حقق اللاعبون عبد العزيز الديحاني وحسين الديحاني ومشاري مرزوق الميدالية البرونزية.

وأهدى المرشاد الفوز للقيادة السياسية والشعب الكويتي معربا عن الشكر لمجلس إدارة نادي الكويت والطاقم الإداري والفني المسؤول عن اللعبة وكذلك للهيئة العامة للشباب والرياضة لتسهيلها مهمة الوفد المشارك في البطولة العربية.

من جهته أوضح مدرب نادي القادسية الرياضي كابتن أدهم جمال في تصريح مماثل ل(كونا) أن الفريق حصد المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الفرق فيما حقق الترتيب الثالث عربيا في بطولة الفردي.

وقال إن اللاعب مانع العجمي حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة (البراعم) مضيفا أن اللاعبين محمد الكندري وأسامة الكندري وضاري لوقان حققوا المركز الثاني والميدالية الفضية فيما حقق اللاعبون عباس حسن حيدر وأحمد العوضي وراشد فرش ومحمد مبارك وأحمد الكندري المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وبالنسبة منافسات فرق الناشئين أشار إلى أن اللاعب عمر عباس حقق المركز الأول والميدالية الذهبية فيما حقق اللاعبون راشد الهدهود وأحمد أبو قماز وأنس أبو قماز المركز الثاني والميدالية الفضية.

وضم الطاقم الفني والإداري لوفد نادي القادسية الرياضي للعبة الجودو كلا من المدير الفني كابتن حامد سلامة ومدرب الفريق كابتن أدهم جمال ومدير اللعبة كابتن أحمد العلي إضافة إلى أمين صندوق ورئيس العاب الفنون القتالية بنادي القادسية حمد الياسين.

بدوره قال المدير الفني لفريق الجودو في نادي خيطان الرياضي كابتن محمد جلال في تصريح مماثل ل (كونا) إن فريق البراعم حصل على ثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

وأوضح أن اللاعب عيسى محمد سكيني حصد الميدالية الذهبية في بطولة البراعم فيما حصل زميله اللاعب صالح فاضل حسين على الميداليه الفضية واللاعب أبو بكر المكيمي على الميداليه البرونزية.

وأشار جلال إلى أن نادي خيطان شارك في هذه البطولة في منافسات البراعم والناشئين موضحا أن الفريق شارك في منافسة (بطولة البراعم) بأربعة لاعبين حصل ثلاثة منهم على ميداليات.

وشهدت البطولة العربية للجودو في العلمين إشادات عالمية ودولية بالتنظيم واختيار المكان الذي نال إشادة وإعجاب كل المشاركين ونجاحا مستمرا ونتائج إيجابية مبهرة ومشرفة في مختلف الفئات العمرية من براعم و ناشئين وأشبال.

وعقد مسؤولو الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية اجتماعا تنفيذيا على هامش أعمال البطولة ناقش العديد من الأمور المهمة على رأسها تشكيل بعض اللجان الخاصة بالاتحاد إضافة إلى مناقشة تنظيم وإسناد بعض البطولات المقبلة.