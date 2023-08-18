واشنطن توافق على إرسال الدنمارك وهولندا مقاتلات “إف-16” لأوكرانيا

واشنطن توافق على إرسال الدنمارك وهولندا مقاتلات “إف-16” لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها منحت كلًّا من الدنمارك وهولندا الضوء الأخضر لإرسال مقاتلات أميركية من طراز “إف-16” إلى أوكرانيا بعد أن ينهي الطيارون الأوكرانيون تدريبهم على استخدامها.

وأكّد ناطق باسم الخارجية الأميركية أن الدنمارك وهولندا وصلتهما “ضمانات رسمية” بهذا الصدد.

وأضاف “بهذه الطريقة، ستكون أوكرانيا قادرة على الاستفادة الكاملة من قدراتها الجديدة فور إنهاء المجموعة الأولى من الطيارين تدريبهم. ستساهم طائرات +إف-16+ في قدرات أوكرانيا الدفاعية والردعية”.

لدى الولايات المتحدة قواعد صارمة بشأن إعادة بيع أو نقل المعدات العسكرية الأميركية من قبل دول حليفة.

ولا يزال موعد انتهاء تدريب الطيارين الأوكرانيين مجهولًا.

ومن المتوقع أن يبدأ التدريب الذي يقدّمه تحالف من 11 دولة في آب/أغسطس الجاري. وقال مسؤولون إنهم يأملون أن يصبح الطيارون جاهزين بحلول بداية العام 2024.

ورحّبت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين الجمعة بالموافقة الأميركية.

وقالت على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) “يسمح لنا ذلك بتحقيق نجاح بشأن تدريب الطيارين الأوكرانيين”.

وأكّدت لوكالة الأنباء الهولندية أن “كل شيء يستغرق وقتًا”، موضحة أن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن تتمكن هولندا فعليًا من إرسال مقاتلات “إف-16”.

وتطالب كييف بانتظام بالحصول على هذه المقاتلات لدعم هجومها المضاد الذي بدأته في حزيران/يونيو.

في تموز/يوليو، أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستعتبر إرسال مقاتلات “إف-16” إلى أوكرانيا تهديدًا “نوويًا”.