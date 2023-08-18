لوتشانو سباليتي مدرباً جديداً للمنتخب الإيطالي خلفاً لروبرتو مانشيني

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجمعة عن تعيين لوتشانو سباليتي مدرباً جديداً لمنتخب بلاده خلفاً لروبرتو مانشيني الذي فاجأ الجميع الأحد الماضي باستقالته من منصبه.

وقال البيان “يُعلِنُ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه توصل الى اتفاق مع المدرب التوسكاني (من إقليم تسوكانا) الذي سيستلم المهمة اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر”.

وجاءت استقالة مانشيني في وقت هام جداً للمنتخب الذي يخوض مباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد مقدونيا الشمالية التي تسببت بحرمانه من خوض مونديال 2022، في 10 أيلول/سبتمبر وضد أوكرانيا بعدها بيومين.