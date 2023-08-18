مدينة الكويت

الداخلية والإطفاء تدعوان إلى توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الأحوال الجوية

18 أغسطس، 2023
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دعت وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا إلى عدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حسب ما صدر من إدارة الأرصاد الجوية.

وقالت (الداخلية) في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الجمعة إنه على الجميع عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ (112) لأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية ومتابعة حالة الطقس بشكل مستمر حفاظا على سلامة الجميع.

من جانبها قالت قوة الإطفاء العام في بيان مماثل إنه على الجميع توخي الحيطة والحذر بالنظر إلى تقلبات الأحوال الجوية والاتصال في حال طلب المساعدة على رقم الطوارئ آنف الذكر.

المصدر
كونا
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18 أغسطس، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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